Dronken ‘MMA-vechter’ beledigt en bedreigt agenten in Deventer en krijgt werkstraf

Toch een me­ga-vuurwerk­show tijdens oudjaar in Deventer: ‘Doel is minder overlast’

Deventenaren kunnen zich toch verheugen op een grote vuurwerkshow aan de IJssel. Het benodigde geld voor het knalfestijn tijdens oud en nieuw was verdwenen van de gemeentelijke begroting. Maar de enigszins verraste gemeenteraad greep in. ,,We moeten het toch sowieso proberen.’’

12 juli