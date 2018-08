Droogte nekt vissen op de Zandweerd in Deventer, vogels vreten zich vol

VIDEOKarpers liggen met hun ruggen bloot boven het water in het Frans van Mierisplantsoen in Deventer. Hengelsporter Jan ter Beek: ,,Dat het water zo laag staat, heb ik nooit eerder meegemaakt."

Stoepstenen. Een winkelkarretje. Prullenbakken. Een peuterfiets. Blikjes. Wie langs de vijvers bij het Frans van Mierisplantsoen en de Sportveldenlaan in de Deventer wijk Zandweerd loopt, kan haast niet om de troep heen. De rotzooi die mensen in de loop der jaren in het water hebben gegooid, is blootgelegd door de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden. Diezelfde droogte zorgt ervoor dat vissen het lastig hebben. Karpers, brasems en andere witvissen zien hun onderwaterwereld steeds kleiner worden.

Zorgen

Quote M'n zoon heb ik hier nota bene leren vissen Jan ter Beek Omwonenden van de vijvers hebben hun zorgen al geuit bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta, de beheerder van het oppervlaktewater. Ook bij hengelsportvereniging De Stokvissen is de lage waterstand doorgedrongen. Verenigingsvoorzitter Jan ter Beek neemt maandagochtend persoonlijk poolshoogte. Hij is geschrokken, zegt hij, turend naar de waterkant. Dat het water in deze vijvers zó laag staat, heb ik nooit eerder meegemaakt. En ik ken deze vijvers goed. M'n zoon heb ik hier nota bene leren vissen."

Verhaal gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Jan ter Beek hengelt al lange tijd in deze Deventer vijvers. ,,Ik heb mijn zoon hier nota bene leren vissen." Maar nog nooit zag hij het water zo laag. © FOTO HISSINK

De drie vijvers staan met duikers met elkaar in verbinding. Op sommige plekken is het water compleet verdwenen. Opgedroogd. Bij de middelste vijver, langs de Sportveldenlaan, liggen een aantal dode karpers langs de kant. Vissen van zo'n twintig tot vijftig centimeter groot. Kraaien doen zich eraan tegoed. "Die hebben het niet gered", zegt Ter Beek. "Zuurstofgebrek. Dit zijn geen diepe vijvers. Het water staat nu misschien wel een meter lager dan normaal."

Ruggen

Bij de grote vijver bij het Frans van Mierisplantsoen naast de Johan van Vlotenlaan zwemt een aantal karpers met hun ruggen boven het water. Het is een schrijnend gezicht, maar volgens Ter Beek zijn de vissen nog niet verloren. "Ze happen niet naar lucht, ze lijken zich dus nog te kunnen redden. Maar we gaan hier wel contact over opnemen met Sportvisserij Oost-Nederland. Misschien moeten de vissen worden overgeheveld naar ander water, uit voorzorg."

Verhaal gaat verder onder de foto...

Volledig scherm In de vijver bij het Frans van Mierisplantsoen is het waterpeil fors gezakt. Karpers zwemmen met hun ruggen boven water. © Judah Bolink

Geluk bij een ongeluk is dat de drie vijvers sowieso een lage visstand kennen. De meest gevangen vissoorten zijn blankvoorn, brasem en snoek, blijkt uit een eerdere inventarisatie in opdracht van Sportvisserij Oost-Nederland. Volgens Ter Beek hebben vooral aalscholvers hun buikje rond gegeten in de drie plassen. "Er zwemt hier ook nog ergens een meerval van zo'n tachtig centimeter. Dat zijn alleseters, dus eigenlijk ook niet gewenst. Vroeger kon je hier geweldig vissen. Vooral de jeugd. Daarom zouden ze het hier misschien verder moeten afgraven. Dan voorkom je situaties als deze én geef je vis meer kans."

Verplaatsen