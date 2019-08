Droomhuis in Deventer wordt nachtmerrie: ‘We zijn van begin af aan misleid’

Hij kan zijn nieuwe woning alleen bekijken door het raam. Binnen is hij heel het jaar nog niet geweest. Omdat hij geen toegang kreeg, zegt hij. Het was onveilig of het kwam even niet uit, steeds weer een ander excuus. ,,Ik weet niet hoe het binnen eraan toe is. Feit is: we hadden daar al lang moeten wonen. Alles had in juni klaar moeten zijn. Maar die boef hè, die boef heeft ons allen opgelicht.”