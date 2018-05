Drugshuis gesloten in Deventer op last burgemeester

De politie trof in maart twee kweekruimten van hennepplanten aan in het huis. Door de woning te sluiten, kan het pand volgens de gemeente niet gebruikt worden door criminelen. De sluiting geldt voor het gehele perceel, waardoor iedereen die zich in de woning, tuin of schuur bevindt in overtreding is. Dit staat vermeld op een pamflet die op de voordeur van de woning is geplakt.