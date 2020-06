Druk op ‘te druk’-knop en de binnenstad gaat op slot. Winkelend publiek kan in onderzoek van Hogeschool Saxion zelf meebeslissen

Horeca bijna open daarom de meest bijzondere veranderin­gen in Deventer op een rij: Persee nu groen en uitzicht­zit­jes op Welleter­ras

31 mei Het gonst in Deventer: Maandagmiddag om 12 uur mag de horeca open. Nu zijn de ondernemers nog even drukker dan ooit. Overal staan busjes. Rennen werklui om de laatste hand te leggen. Ruikt het naar schoonmaakmiddel of verf. De meest in het oog springende metamorfoses in de stad op een rij: