Druk overleg in Deventer om supporters van Go Ahead in toom te houden rond beladen duel van woensdag

Het is zo goed als zeker dat supporters van Go Ahead Eagles woensdagavond bij elkaar komen in Deventer om de uitwedstrijd van hun club tegen Excelsior te volgen. Bij een misstap van De Graafschap kan de voetbalclub uit Deventer die avond al promoveren naar de eredivisie. Gemeente, politie, justitie en Go Ahead overleggen vandaag over de te nemen maatregelen.

Vanwege corona is het nog steeds niet toegestaan om met meerdere personen samen te komen, maar de kans dat supporters allemaal thuis de laatste wedstrijd van de reguliere competitie volgen, is klein. Supporters zouden al afspraken maken om samen op de Brink in het centrum of bij het stadion aan de Vetkampstraat de wedstrijd van hun club in Rotterdam te volgen.

Ga jij woensdagavond de stad in om samen Go Ahead te volgen?

Ja, de kans op een feestje bij promotie laat ik me niet ontgaan! (28%)

Nee, ik houd me aan de coronaregels. (72%)

Nee, ik houd me aan de coronaregels. (72%)

Burgemeester Ron König zei vorige week al dat het bij een eventuele promotie via de nacompetitie bijna onvermijdelijk is dat mensen in de stad gaan feesten. De gemeente gaat zeker geen officiële huldiging of feest toestaan of organiseren, maar ingrijpen als er een feestende massa op de been komt, wordt ook lastig, weet König. ,,Je kunt je niet tegen je eigen bevolking keren’’, zei hij toen.

Rechtsreeks

Hij liep daarmee vooruit op een eventuele promotie via de nacompetitie waar Go Ahead in ieder geval aan mee mag doen. De finale daarvan is op 23 mei. De nummer twee van de eerste divisie promoveert rechtstreeks en tot vrijdag wees alles erop dat De Graafschap die plek vasthoudt.

Na een gelijkspel uit bij Jong Ajax is dat echter niet meer zo zeker en bij een nieuwe misstap van de Doetinchemmers komende woensdag, kan Go Ahead Eagles zomaar de uiteindelijke nummer twee van de ranglijst zijn.

Grote groepen

Gemeente en politie gingen er tot vrijdag van uit dat ze eventueel een scenario moeten bedenken voor de 23ste mei, maar door de uitslagen van vrijdag moeten er vandaag al knopen worden doorgehakt over maatregelen voor komende woensdag. De kans dat Go Ahead dan al promoveert, is niet heel groot, maar de supporters zullen zeker met die optie rekening houden en ergens bij elkaar komen.

Hoe, óf en wanneer de politie zal ingrijpen, wordt vandaag bepaald. Daarvoor komen de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie en Go Ahead-directeur Jan Willem van Dop vandaag bij elkaar.

Burgemeester König heeft vakantie, maar wil wellicht toch zelf meebeslissen over de maatregelen en daarvoor zijn vakantie onderbreken, zegt woordvoerder Maarten Jan Stuurman. ,,Dan maken we morgen bekend welke maatregelen er genomen worden.”

Verantwoordelijkheid

Go Ahead-directeur Van Dop wees vorige week al op het uit de hand gelopen feest bij de Amsterdam Arena toen Ajax landskampioen werd. ,,We kennen onze verantwoordelijkheid’’, zei Van Dop toen.

Er wordt nu overwogen om de spelersbus van Go Ahead na de wedstrijd wellicht niet terug te laten rijden naar het stadion in Deventer, omdat daar dan vermoedelijk tientallen of honderden supporters het team rond middernacht zullen opwachten. Ook dat scenario wordt vandaag besproken.

Bekijk hieronder hoe bij De Graafschap werd gereageerd nadat ze tegen Jong Ajax niet wisten te promoveren:

