Drukkerij Roto Smeets in Deventer is niet meer. Hoe nu verder?

Na zwembad­soap vorig jaar waarschuwt Deventer: geen zwembaden (en trampoli­nes) op straat

8 mei Vorig jaar kreeg de gemeente Deventer landelijke hoon over zich heen, toen een zwembadje in volksbuurt het Rode Dorp weg moest. ,,We moesten daarover enorm in de verdediging", zegt gemeentelijk woordvoerder Maarten-Jan Stuurman. Mede daarom waarschuwt de gemeente nu preventief: geen trampolines en zwembaden in de openbare ruimte.