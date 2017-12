Drukste week van het jaar voor Salland Zorgverzekeringen

videoVoor zorgverzekeraars is het deze week alle hens aan dek. Wie van zorgverzekering wil veranderen, doet dat in de regel tussen kerst en oud en nieuw, zo leert de ervaring. Richard Onck van regionale zorgverzekeraar Eno uit Deventer: ,,Het is de drukste week van het jaar.''

Het is op deze woensdag, daags na kerst, een geratel van jewelste in het callcentrum van de regionale zorgverzekeraar Eno in Deventer. De headsets geven de medewerkers voldoende bescherming om de beller te kunnen verstaan.

Hier, in deze ruimte, geven medewerkers toelichting op de zorgverzekering. Met name de interesse in de basisverzekering van Salland Zorgverzekeringen, een van de drie zorgverzekeringen die Eno aanbiedt, is groot. ,,Ja mevrouw, u kunt met deze polis bij alle ziekenhuizen in Nederland zonder bij te betalen terecht'', meldt een van de medewerkers de beller op vriendelijke toon.

Wacht

Afdelingsmanager Richard Onck houdt zijn club ontspannen in de gaten. Zijn we goed te bereiken? Staan bellers niet te lang in de wacht? Over het algemeen gaat dat goed, constateert hij tevreden. Maar hij weet ook dat juist nu, in de voor zorgverzekeraars drukste periode van het jaar, bellers soms langer in de wacht staan. ,,Gelukkig beseffen de mensen die bellen dat ook. Waarom mensen dit pas op het laatste moment doen? Het is natuurlijk niet erg leuk je vrije tijd hieraan te moeten besteden. Als je nog iets wil, moet je het nu doen, het is zo 1 januari en dan is het te laat.''

Waar Eno normaal zo'n twee- tot 300 telefoontjes per dag te verwerken krijgt, zijn dat er dezer dagen dagelijks tussen de 1.000 en 1.200. Om die toename te behappen, heeft Salland voor deze periode extra mensen ingevlogen. ,,We zijn een kleine verzekeraar, je kan ons niet vergelijken met bijvoorbeeld Zilveren Kruis. Normaal werken we hier met 25 fte, in deze periode zijn er tien extra mensen. Zij hebben hiervoor een speciaal opleidingstraject doorlopen.'' Eno kwam in november met het opmerkelijke nieuws dat verzekerden van Salland Zorgverzekeringen dik 10 procent minder premie gaan betalen voor hun zorgverzekering. Voor de basisverzekering betaalt de verzekerde een premie van 101,50 euro per maand en is daarmee een van de goedkoopste van het land. Voorwaarde is wel dat je inwoner bent van Overijssel of Gelderland.

Of de forse premiedaling van Salland Zorgverzekeringen leidt tot meer verzekerden uit de oostelijke provincies, kan Onck nu nog niet zeggen. ,,Pas in februari hebben we die cijfers. Wat veel mensen niet weten, is dat je je tot 1 februari kan aanmelden. Als je je oude verzekering maar uiterlijk op 31 december stopzet. De tendens tot dusverre is dat we stijgen, slechts een beperkt aantal mensen heeft de verzekering opgezegd.''

Ook in Zwolle bij Zilveren Kruis en in Apeldoorn bij Avéro Achmea, beiden onderdeel van de Achmea Holding, is het deze week alle hens aan dek. Woordvoerders Bert Rensen (Zilveren Kruis) en Viola Teepe (Avero) bespeuren een tendens dat verzekerden hun aanvullende verzekering toch willen behouden.

Verwachting

Rensen: ,,Ik kan niet specifiek voor onze vestiging in Zwolle gegevens melden, wij werken als Zilveren Kruis landelijk. Wat we zien is dat mensen toch wel hechten aan een aanvullend pakket. Dat was niet helemaal de verwachting.'' Rensen snapt wel dat mensen zich juist nu over hun verzekering buigen. ,,Veel mensen zijn vrij en hebben er nu de tijd voor. Overstappen kan nog tot de laatste dag van dit jaar. De tijd dringt dus.''

Net als bij Eno, bieden zowel Zilveren Kruis als Avéro verzekeringen waarbij de patiënten in alle ziekenhuizen in het land terecht kunnen, zonder bijbetaling.