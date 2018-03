Drukte in Lettele voor gouden Carlijn

Rijkswaterstaat zwijgt nog over schermen bij Bathmen

17:18 Rijkswaterstaat verwacht dat in mei duidelijk is wat de nieuwe berekeningen over geluidsoverlast door de verbreding van de A1 betekenen voor Bathmen. Rijkswaterstaat gaat inmiddels uit van meer verkeer dan eerder gedacht. Consequentie is dat extra maatregelen verplicht zijn tegen geluidsoverlast.