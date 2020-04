Drukte op zaterdagmarkt in Deventer, gemeente riep op: kom niet meer

De markt is vanwege de uitbraak van het coronavirus al heel anders opgezet als normaal. Zo is er meer ruimte tussen de kramen en hoeven mensen in principe niet vlakbij elkaar te staan. Volgens getuigen gebeurde dat toch; zonder daarbij altijd de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Blijkbaar is het puzzelen, want volgens de gemeentelijke woordvoerder wordt de markt volgende week opnieuw ‘iets anders ingericht'.