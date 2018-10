Dubbel spoor IJssellijn Zwolle-Deventer in aantocht: wat betekent dat voor de reiziger?

Deventer Paas- en zomerker­mis schuiven in 2019 paar dagen op

10:15 De data van de paas- en zomerkermis in 2019 zijn na overleg met de kermisexploitanten aangepast in verband met de feestdagen. De paaskermis is volgend jaar een weekje eerder, zodat deze afgelopen is voor Koningsdag. De zomerkermis begint een dag eerder, namelijk op Hemelvaartsdag.