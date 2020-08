Dubbele aanslag in Schalkhaar: dit is de man die het explosief onder een carport gooide. Ken jij hem?

De politie heeft beelden vrijgegeven van de man die een explosief onder de carport bij het huis van Roy van T. in Schalkhaar gooit. Zijn daad is vastgelegd, er is duidelijk te zien dat hij daarna wegrent.

De Deventer wijk Schalkhaar werd een paar weken geleden twee keer binnen een week opgeschrikt door een nachtelijke explosie, beide keren bij hetzelfde huis aan de Bakkerskamp. De eerste explosie was in de nacht van 27 op 28 juli. De schade viel toen mee.

De tweede explosie was exact een week later, in de nacht van 3 op 4 augustus. De schade was toen enorm, niet alleen bij het huis van Roy van T., maar ook bij de buren. De knal was tot ver in Deventer te horen.

Terrasaanslag op de Brink

De politie denkt dat de aanslag doelbewust is en dat Van T. het doelwit is en ook buren hebben dat vermoeden. Van T. zit sinds april thuis met een enkelband nadat hij een half jaar in voorarrest had gezeten voor de terrasaanslag in Deventer. In oktober vorig jaar reed hij in op vijf mensen op een terras op de Brink. Vlak daarvoor had hij met vier mannen ruzie. Van T. wordt doodslag ten laste gelegd.

Het is de politie nog niet duidelijk waarom Van T. het doelwit is. Bij de aanslag raakte niemand gewond, maar dat had ook heel anders kunnen aflopen, vindt de politie. Daarom hebben ze besloten om beelden vrij te geven van de man die het explosief gooit. De beelden zijn te zien in het programma Onder de Loep.

Bijzondere manier van lopen

Op de beelden is te zien hoe de man aan komt lopen, het explosief weggooit en er dan rennend vandoor gaat. De man draagt een hoodie van het merk Nike, een petje onder zijn capuchon, een spijkerbroek met gaten en opvallende handschoenen. Opvallend is ook zijn bijzondere manier van lopen.

Ook zijn er beelden vrijgegeven van een auto die kort na de eerste explosie te zien was. De politie vermoedt dat de man deze auto gebruikte. Het gaat om een oudere Renault Clio, geproduceerd tussen 2001 en 2005.

Geen extra conflict

Hoewel Van T. een enkelband draagt voor zijn rol op het Deventer terras, zeggen de vier mannen dat zij er niets mee te maken hebben. ,,Ze hebben weliswaar een probleem met deze meneer, maar er is verder geen ruzie of extra conflict. Dit wordt in de rechtszaal afgehandeld", zij hun juridisch adviseur eerder tegen deze krant.