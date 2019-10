Dubbele autobrand in Deventer: teller nu op acht in één maand

video + update Medewerker vindt menselijke schedel in doos bij kringloop­win­kel in Twello

22 oktober In een doos heeft Kringloop Twello-medewerker Boy Denekamp vanmorgen tot zijn schrik een menselijke schedel aangetroffen. Directeur Hans Hekkert schakelde de politie in. De wijkagent kwam langs om de schedel in de sorteerruimte te inspecteren. Hij constateerde dat deze echt is. Een collega bracht daarna een speciale zak waarin de schedel naar de forensische opsporing in Elst is vervoerd. Wie hem heeft ingeleverd, is onbekend.