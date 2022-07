Duikers zoeken massaal naar persoon in de IJssel bij spoorbrug Deventer

Slaan de Veluwse slagwer­kers weer hun slag op het wereldpodi­um?

Het heeft iets van The battle of the Veluwe, de wedstrijd voor slagwerkensembles in de hoogste divisie op het Wereld Muziek Concours. Vrijdag staan ze in Kerkrade tegenover elkaar, Elspeets Fanfare, Excelsior uit Oostendorp en regerend kampioen Cadenza uit Twello. Komt de winnaar weer van de Veluwe, of worden ze verslagen door de concurrenten uit Obbicht, Denemarken en Thailand?

19:30