Duitse aanvaller van Hamburger SV zevende zomeraanwinst voor GA Eagles

Deventer sigaren­boer krijgt honderden ‘dubbeltjes’ in een oude Noorse sok na oproep om wisselgeld

29 juni Voor ondernemers is het een groeiend probleem: voldoende wisselgeld in de kassa. Omdat de banken grof geld voor rolletjes muntgeld vragen, is er inmiddels een levendige ruilhandel ontstaan. Huub Obdeijn van de sigarenzaak aan de Zandpoort in Deventer plaatste een oproep op sociale media die hem onder meer honderden muntjes van tien eurocent in een oude Noorse sok opleverde.