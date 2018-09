Duitse auto eindigt in de sloot bij Bathmen

Han­ze-restaurant 't Oer: meer dan Deventer koek en stokvis

10:01 In Deventer is, zoals in veel Hanzesteden, het rijke handelsverleden nog tastbaar. Maar haar proeven? Dat is tot op heden een stuk minder vanzelfsprekend. Tot donderdag, want dan opent 't Oer de deuren als Hanzeproeflokaal. Naast het historische Penninckhuis, in het pand waar tot en met dinsdag Hollands Glorie huist.