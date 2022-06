Duitse bierwagen scheurt open bij benzinepomp in Holten en spuit gist alle kanten op

Verbazing en verwarring over krimpdoe­len op de stikstof­kaart: ‘Willekeu­rig gekozen?’

De stikstofkaart van minister Christianne van der Wal (VVD) zorgt voor verbazing en verwarring op het platteland. Boeren en provinciebestuurders zijn ‘flabbergasted’ over forse krimpdoelen in gebieden waar zij dat niet hadden verwacht, zoals de Noordoostpolder of in Zuid-Salland.

16 juni