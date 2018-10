Duitse heli's landen bij Terwolde: 'Goed om op onbekend terrein te oefenen'

Laat De Vergaderfa­briek maar uit de printer rollen

8:56 Het geduld van Arvid Prigge is op de proef gesteld, maar eindelijk is het dan zover. Het printen van De Vergaderfabriek in Teuge kan beginnen. De gemeente Voorst heeft deze week de vereiste omgevingsvergunning afgegeven. ,,Grandioos nieuws", is de eerste reactie van Prigge.