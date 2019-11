Duitse textielreus KiK trekt in voormalige Action-pand aan Broederenplein in Deventer

Het Duitse bedrijf huurt het pand aan het Broederenplein, waarin eerder discounter Action zat. Het pand heeft zeker tien jaar leeggestaan. KiK heeft ambitieuze plannen in Nederland en wil hier groeien naar honderden filialen, op dit moment heeft het bedrijf er zo’n veertig in Nederland. De keten ziet ook kansen in het oosten van het land.

Vergevorderd

Dat er iets te gebeuren stond aan het Broederenplein, was al langer duidelijk. Verhuurmakelaar Job Zwart van Rebo gaf in augustus al aan in een vergevorderd stadium te zijn in de onderhandelingen over het voormalige pand van Action. Het gaat om zo’n 600 vierkante meter van het pand van de in totaal zo’n 750 vierkante meter vloeroppervlakte.Het pand heeft sinds januari van dit jaar een nieuwe eigenaar, een ondernemer uit Deventer.