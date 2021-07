Duitse verdediger Nauber moet Beukema doen vergeten bij GA Eagles

Vader (44) van vijf kinderen begint hennepplan­ta­ge in Twello om uit de schulden te komen

2 juli Met een vijfde kind op komst en een gigantische schuld in Duitsland dacht de 44-jarige Walter L. wat extra geld te verdienen met een hennepplantage in een gehuurde boerderij aan de Hartelaar in Twello. Hij werd echter na één oogst al gepakt en zit nu nog vele malen dieper in de schulden. De officier van justitie eist een werkstraf van 120 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar.