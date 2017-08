Duitsers zijn gek op Deventer binnenstad

Loop deze zomer door de binnenstad en een geroezemoes van buitenlandse toeristen klinkt door de oude straatjes. Engels, Vlaams, Italiaans, Spaans en vooral Duits. Van het buitenlandse bezoek is de Duitse toerist koploper en er komen er steeds meer, zo is de indruk in de binnenstad.

Deze vrijdag zijn er tientallen Duitsers. Florence Schreyer is met vriendin Sonja Klinger op fietsvakantie. De reis van de sportieve jonge dames uit Berlijn eindigt in Amsterdam. ,,We kenden Deventer niet, op internet zagen we mooie foto's'', zegt Florence over de tussenstop. ,,Nee, het is geen Berlijn. Maar fijn compact, met veel sfeer. Super.''

Verrassing

In de Walstraat zijn Ursula en Walter Hoffmann, beiden van middelbare leeftijd, ook al enthousiast. Ursula. ,,We zochten op onze terugreis van vakantie een camperplaats. Deventer heeft die aan de IJssel. Deze binnenstad is een verrassing. Zó mooi. In Duitsland heb je niet echt van die gezellige, oude binnensteden en zeker niet zoveel leuke kleine winkeltjes. Bij ons zijn het allemaal ketens.''

Net over de grens bij Enschede woont Steffi Anholt (31) en doet met een vriendin een dagje Deventer. ,,Ik was hier al eens. Veel terrasjes en leuke pleintjes, dan kom je terug. Het is maar een uurtje rijden over de snelweg. Duitsers zijn gek op oude Hanzesteden. Vanaf ons is dit de dichtstbijzijnde.''

Bussen

Bij de VVV-winkel houden ze het aantal Duitsers niet specifiek bij, maar de indruk is dat het Duitse bezoek groeit. VVV-medewerkster Ingrid Koolman: ,,Tot voor kort zag je bussen met Duitsers alleen met Dickens, nu ook meer in de zomer. We merken dat Duitsers na een bezoek vaker terugkomen en dan ook met een groep, bijvoorbeeld de sportclub, voor een dagje uit.'

Dat de Duitser Deventer weet te vinden hoor je ook onder ondernemers in vooral Walstraat en Overstraten en bij de horeca.

Chinezen