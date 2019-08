Duiven terroriseren flatje van Rie (86) in Deventer: ‘Die vliegende ratten blijven terugkomen’

Dinsdagnacht was voor haar de druppel. Rond half drie vond ze zichzelf in radeloze toestand terug in haar woonkamer met telefoon in de hand, nadat een aantal duiven haar urenlang wakker had gehouden. Ze stond desperaat op haar benen en wilde bijna 112 bellen, zegt ze. ,,Ik was het helemaal kwijt. Wat moest ik? Ik kon zelf dat balkon niet op, zeker niet in het donker. Maar 112 bellen; dat ging en gaat te ver. Ik weet het gewoon niet meer, echt niet. Die dieren halen alle woonplezier weg. En dat na dertig jaar zonder overlast. Waar komen ze toch plots vandaan?”