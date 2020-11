Duizend hamsters in een opslagruimte op een voormalig militair terrein nabij Voorst, mag dat?

Indrukwek­kend lange rijen voor laatste groet aan jong gestorven barman Stacey van De Bisschop in Deventer

21 november Stacey is niet meer. De geliefde barman van de Bisschop in Deventer overleed zaterdag op 28-jarige leeftijd. Veel te jong. Speciaal voor hem was er vrijdagavond een condoleance in zijn favoriete kroeg. De rij bezoekers liep helemaal door tot op de Brink.