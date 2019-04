Duizenden bezoeken zonovergoten Goede Vrijdagmarkt in Deventer: ‘Altijd een feestje’

‘Never change a winning concept’. De gemeentewoordvoerder is duidelijk over de Goede Vrijdagmarkt: Dit concept is zo succesvol, daar wordt niet aan gesleuteld.

De duizenden bezoekers konden gisteren in Deventer dan ook traditioneel genieten van de sfeer die de markt ieder jaar weer naar de binnenstad brengt. De marktmeesters kregen vanwege het mooie weer veel extra verzoeken van kooplieden voor een plekje. Dat lukte in de meeste gevallen. De Brink en de Keizersstraat stonden helemaal vol uiteindelijk.

Benvenido van Schaik

,,Als ze dit product vroeger op de huishoudschool hadden gehad, was er een Nobelprijs in de categorie schoonmaakartikelen voor uitgereikt!’' Standwerker Benvenido van Schaik is op dreef. Handig verleidt hij moeder en dochter Esmee en Ingeborg om zijn waar te kopen. Verspilde moeite, want de twee zijn speciaal voor dit product naar de Goede Vrijdagmarkt gekomen. ,,We hadden het vorig jaar al gekocht en het beviel zo goed dat we er nu voor terugkomen’', lachen ze. Van Schaik al met een volgende klant bezig. ,,De Goede Vrijdagmarkt in Deventer staat in mijn top-drie beste markten, na Sittard en Valkenburg’', zegt de Rotterdammer. ,,En ik bezoek ruim honderd markten per jaar.’' Vanwege de drukte heeft hij zijn vrouw Sanne meegenomen. ,,Die helpt met pinnen. Dat kost altijd zoveel tijd.’' Van Schaik komt al 25 jaar naar Deventer en heeft 2020 ook al in de planning. ,,Het is altijd een feestje om hier te zijn.’'

Rian en Marian

De twee oud-collega’s en vriendinnen komen nauwelijks op gewone marktdagen, maar nu is dat anders. ,,De Goede Vrijdagmarkt is een traditie voor ons geworden’', zegt Rian uit Bathmen in de stralende zon. ,,Het hier is altijd gezellig druk.’' Haar vriendin Marian uit Zutphen vult aan: ,,We bekijken de kraampjes en genieten van de sfeer.’' Voor Rian is de opzet van de Goede Vrijdagmarkt belangrijk. ,,Er is zo’n grote verscheidenheid aan waren te koop. We hebben dan ook allemaal leuke dingen gekocht.’'

Zarina en Olga