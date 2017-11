Duizenden brandkranen straks niet meer nodig

Deventer wijk opnieuw geteisterd door bekrasser

16:03 Wie bekrast de auto’s in de Deventer Raambuurt? Voor de zoveelste keer in een half jaar tijd zijn bewoners de dupe van iemand die auto’s bekrast. Bewoners zijn de wanhoop nabij. ,,In de buurt-app wordt al gesproken over nachtposten”, aldus een bewoner van de Raambuurt.