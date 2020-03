Duizenden Deventenaren vinden winkels en horeca van de stad online en bestellen lokaal

Amper vijf dagen nadat bezorgenindeventer.nl online is, tikt de website de tienduizendste bezoeker aan. Er zijn inmiddels honderden producten en diensten geleverd. Het online platform heeft de Deventer binnenstad weer in de benen geholpen nadat alle horeca door de coronacrisis moest sluiten. Binnenstadsmanager Peter Brouwer is trots op de veerkracht van zijn stad.

,,Het is een druppel op een gloeiende plaat”, stelt hij voorop. ,,Maar het werkt wel. Deventer had als een van de eerste steden een eigen bezorgservice opgezet. Daar hebben we landelijk veel aandacht en complimenten voor gehad. We merken nu ook dat steeds meer winkeliers zich aansluiten. Ook van buiten de binnenstad. En natuurlijk kan dat. We gaan in dit soort tijden geen mensen buitensluiten. Dus ook winkels in Diepenveen en op de Worp zijn inmiddels te vinden op onze site.”

Fietskoeriers en taxi’s brengen spullen rond

Deventenaren bestellen bewust, ziet Brouwer. ,,En het systeem is ook heel makkelijk. Zeker doordat de fietskoeriers, maar ook de taxi’s zich spontaan hebben aangemeld voor de bezorging. Zij hebben natuurlijk kosten, dus vragen ze een vergoeding, maar dat staat niet in verhouding tot normale bezorgkosten. Iedereen werkt echt samen. Je merkt het aan alles.”

,,Een van de winkels zat midden in een verbouwing, en ineens waren de Poolse werkers weg. Die wilden naar hun familie in Polen tijdens deze coronacrisis. Later stonden andere ondernemers daar te klussen. Dat is mooi toch?”

Er wordt in deze weken sowieso veel geklust rond de winkels en cafés, ziet Brouwer. Dagelijks maakt hij een rondje door de stad. ,,Maar mijn rondje duurt steeds korter. Ik schat in dat nu de helft van de winkels gesloten is, en er volgen steeds meer. Dat heeft echt niet alleen te maken met dat er geen klanten meer zijn, want sommige winkels hebben het echt best druk. De spellenwinkel Koning Willem was druk, maar neemt juist haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

De afgelopen dagen zijn honderden producten besteld. ,,En nu gaan we ook op de borden in de stad reclame maken. Zo kunnen we elkaar helpen.”