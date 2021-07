Duizenden euro's extra beschikbaar voor zwaar getroffen Deventer cultuursector

Gesloten theaters, dichte popzalen en zelfs geen straatfestival. Al bijna anderhalf jaar lang is het afzien voor veel mensen die in de culturele sector werken. In Deventer is dat niet anders. Inmiddels is er weer wat te beleven in de stad, denk aan Deventer op Stelten, het Woordwaarde Festival en concerten van het Burgerweeshuis. Afstand houden en vaste zitplaatsen zijn daarbij het devies.