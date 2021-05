Duizenden euro's lenen voor zonnepanelen en energie besparen: ‘Dit Deventer idee krijgt landelijk navolging’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Slechte situatie in Staphorst verergert, aantal coronabe­smet­tin­gen in regio neemt toe

28 april Het leek de afgelopen dagen even de goede kant op te gaan, maar steeds meer mensen in Oost Nederland krijgen via de GGD een positieve uitslag van hun coronatest. Relatief gezien kent Staphorst de meeste nieuwe besmettingen. Ook in Dalfsen, Bronckhorst, Urk, Elburg, Nunspeet, Harderwijk en Hattem en Zeewolde raken veel inwoners besmet.