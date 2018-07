Duizenden foto's uit Deventer komen in bijzonder boek: inzenden kan nu nog

Het is een monsterklus, waar Peter Bos van Houdbaar aan begonnen is. Hij doet het ook niet alleen, de andere mensen van zijn bureau helpen mee. De vakanties zijn verschoven. Want er zijn zo'n driehonderd pagina's opgemaakt: het gros moet nog komen.

,,We hebben heel veel landschap en IJssel al binnen. Mooie plaatjes. Nu gaan we zelf ook nog gericht op pad. Of vragen mensen gericht, op social media. We missen nog gezichten. Gezelligheid op de Brink, evenementen, winkels. Dat is mooi dat je daar nu naar kunt gaan kijken. En het buitengebied: dat mag ook nog wel iets meer aan bod komen.''

Zijn kantoor in het Havenkwartier ligt vol mooie boeken. Dat is de missie van zijn bureau: mooie dingen maken. En dan vooral boeken. Dus het idee om een Deventer boek te maken was ook snel geboren, toen er een oproep kwam om na te denken over Deventer 1250. ,,Dit wil je toch hebben. Het laat zien hoe Deventer nu is. Hoe mooi het is. Wat voor 'n toffe plekken we hebben. Op de pagina's komt onder de foto's de naam van de maker te staan en de coördinaten. Achter in het boek wordt een grafische kaart ingestoken. Dan kun je zelf gaan ontdekken waar de foto gemaakt is. Als een soort ontdekkingstocht door Deventer.''