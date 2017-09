Duizenden in digitale wachtrij voor Jochems Deventer avond in Orpheus

De cabaretier zelf reageert geirriteerd op het Facebookbericht van de Deventer Schouwburg met de uitleg over hoe te bestellen: ,,Alsof ik alleen maar grote zalen speel. Ik kan vanwege mijn fysieke beperkingen niet meer hele lange tours doen. Dat betekent dat ik steeds vaker niet meer ALLE zalen af kan gaan. Dat vind ik jammer. Daarom hebben mijn management en ik besloten om in sommige grote zalen ook voor theaters in de buurt te gaan spelen. In dit geval exclusief voor Deventenaren in Apeldoorn. Apeldoorn wordt dus even Deventer grondgebied die avond. Zodat ik niet het grote decor hoef te verplaatsen. Zoals jullie het zeggen is het een onvolledig verhaal wat erg arrogant kan overkomen. Heel irritant.''

Blij

De Deventer Schouwburg betreurt het gevoel dat Myjer gekregen heeft. ,,We hebben teveel gefocust op het bestelsysteem. We zijn juist blij met deze oplossing. We gaan er een Deventer feestje van maken in Apeldoorn. Dat er mensen teleurgesteld zijn begrijpen we. Maar de vraag is zoveel groter dan het aanbod. Dat is niet anders. Mensen konden alleen via onze site op de site van Orpheus terecht komen en bestellen. Zo hebben we getracht het een beetje exclusief te houden'', zegt Daphne Scholting.