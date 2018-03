Duizenden naar expo Stadsetalage in Deventer

De expositie Zorg Land Goed in de Stadsetalage van Deventer is bezocht door 17.400 bezoekers. De samenwerking tussen Deventer Verhaal en de jubilerende organisaties Solis en IJssellandschap was succesvol: de expositie werd wegens groot succes verlengd.

Al sinds 1267 bieden gasthuizen in Deventer verzorging aan armen, ouderen, zieken en gehandicapten. Om de zorg te bekostigen ontvingen gasthuizen giften maar ook bijdragen van betalende zorgklanten, de zogenoemde kostkopers. Voor verblijf in een gasthuis stond men land af en zo verkregen gasthuizen landerijen. Uit de rijke geschiedenis aan gasthuizen zijn Zorggroep Solis én Stichting IJssellandschap voortgekomen: de een voor de zorg voor mensen, de ander voor het landschap. Het verhaal van de zorg in Deventer is uniek. Niet alleen waren er zeer veel gasthuizen, maar ook de omvang van de landerijen en de grote continuïteit zijn bijzonder. De expositie toonde dit unieke verhaal aan de hand van beelden uit het stadsarchief, archeologische vondsten en historische objecten uit de voormalige gasthuizen.

De volgende expositie in de Stadsetalage is Kleurrijk Werkgeluk en is te zien van 16 april van 11 mei 2018. In deze tentoonstelling staan persoonlijke verhalen centraal van mensen die werk maken van echt werkgeluk. Een tijdmachine biedt de bezoeker een spectaculaire reis door de geschiedenis van de sociale werkgelegenheid in Nederland. De tentoonstelling is gratis toegankelijk en de productie van de tentoonstelling Kleurrijk Werkgeluk is in handen van KonnecteD in samenwerking met Deventer Verhaal, Cedris, Kunstcongres Oost en de Gemeente Deventer.