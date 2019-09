Duizenden projecten in Oost-Nederland op losse schroeven door stikstofuitspraak

Interactieve kaart Monumenta­le subsidies voor gemeente Bronck­horst en kerken in Kampen

12 september De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed honoreerde vorige week aan 2.384 rijksmonumenten een subsidieaanvraag waarbij bijna 87 miljoen euro is gemoeid. De gemeenten Bronckhorst (975.000 euro) en Kampen (760.000 euro) zijn de koplopers in deze regio. In Kampen gaat overigens bijna zes ton naar onderhoud voor twee kerken in de gelijknamige Hanzestad.