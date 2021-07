Duizenden sociale huurders in Deventer krijgen 50 euro om energie te besparen: Weggegooid geld of niet?

Inbreker zakt door dak in Wilp en valt op agent, terwijl zijn maat in de prullenbak bij de buren zit

22 juli De politie in Wilp waande zich vannacht in een scene van de filmklassieker Home Alone toen zij een inbrekersduo wilde inrekenen. Inbreker één zakte door het dak van de woning, viel op een agent en werd gegrepen door een hond, inbreker twee moest uit de vuilcontainer van de buren worden gevist.