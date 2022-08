Duizenden woningen in Deventer en Zutphen zo snel mogelijk verduurzaamd, Petronella (84) had al geluk

Deventer vastgoedba­ron is gezeur over openbaar toilet voor mindervali­den zo beu dat hij er zelf een bouwt

Hoge nood? Pech als je dan aangewezen bent op het gehandicaptentoilet in de binnenstad van Deventer. ‘Storing.’ Pandeigenaar Arjen Lagerweij krijgt de schuld. Dat is onterecht, stelt hij. In plaats van een publiekelijke vete uit te vechten, bouwt hij iets verderop gewoon een nieuwe toiletruimte. ‘Een mooie. In tegenstelling tot dat slachthuis dat er nu staat.’

11 augustus