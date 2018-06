Duizendknoop pal tegen brug N348: geen gevaar volgens provincie

Met oersterke wortels kan de Japanse duizendknoop dwars door wegen en funderingen groeien. Je zou dus denken dat een enorme struik van deze plant niet gewenst is bij een brug over het Overijssels kanaal, bij Schalkhaar. Maar volgens de provincie Overijssel is er niets aan de hand.

Een enorme metershoge struik Japanse duizendknoop groeit pal tegen een brug die de provinciale weg N348 leidt over het Overijssels kanaal, aan de rand van Schalkhaar. Bezorgde omwonenden hebben er melding van gemaakt, want zij weten niet beter dan dat de invasieve exoot schade kan aanrichten aan dijken, rioleringen, wegen én bruggen. Dat komt door de wortels, de reden waarom de plant ook wel groen monster wordt genoemd.

Dicht op de weg

De plant groeit midden op het talud bij het landhoofd van de brug. Daar tiert de moeder aller onkruid welig: de struik is inmiddels meer dan twintig meter lang en bevindt zich aan de bovenzijde van het talud op zo'n meter afstand van de weg tussen Deventer en Raalte.

Volledig scherm Japanse duizendknoop groeit bij de brug van de N348 over het Overijssels Kanaal, net buiten Schalkhaar. © Judah Bolink

Vorig najaar is de groeilocatie van de plant doorgegeven aan de gemeente Deventer, die toen begon aan een inventarisatie van groeilocaties van de Japanse duizendknoop. Het wegbeheer van de N348 is echter een verantwoordelijkheid van de provincie Overijssel. Woordvoerder Petra Timmer van de provincie zegt dat de locatie 'in beeld' is. „We hebben het laten bekijken. De struik vormt geen gevaar voor de brug. De bestrijding van de plant vindt plaats via regulier onderhoud."

Groen monster

Quote Het is bekend dat Japanse duizend­knoop de stabili­teit van taluds in het algemeen kan verlagen Woordvoerder Probos Hoe rijmt dat dan met de verhalen over de wortels van de plant die wel drie meter diep kunnen gaan? Wortels die zo sterk zijn, dat ze dwars door alles heen groeien. Een woordvoerder van stichting Probos, een kennisorganisatie die onderzoek doet naar de Japanse duizendknoop, zegt dat het 'bekend is dat Japanse duizendknoop de stabiliteit van taluds in het algemeen kan verlagen'. Maar of dat in dit geval ook zo is, op deze brug, dat wil de woordvoerder niet zeggen zónder opdracht van de beheerder van de brug.

Chris van Dijk, onderzoeker Plant en Milieu van Wageningen University & Research en expert als het gaat over de Japanse duizendknoop, legt uit dat de verhalen over de Japanse duizendknoop niet uit de lucht gegrepen zijn. Volgens hem kan de plant veel schade aanrichten. Toch voorziet hij bij deze brug, afgaand op een aantal foto's, geen groot risico. „Als de wortels van deze plant eenmaal ergens een gaatje vinden, dan drukken ze zich er dwars doorheen. Dan kunnen ze ook een en ander uit elkaar drukken, vooral bij wat oudere bebouwing. Maar kijkend naar deze situatie, waarbij sprake is van een zware betonnen constructie, geloof ik niet dat de stabiliteit van de brug in gevaar is."

Afgraven

De gemeente Deventer liet vorig jaar voor 50.000 euro een bouwkavel in Schalkhaar afgraven tot op grondwaterniveau omdat er een struik Japanse duizendknoop op groeide. De gemeente verwacht de komende jaren op meer locaties hetzelfde te moeten doen en is bezig met een bestrijdingsplan. Volgens onderzoeker Van Dijk is hét bestrijdingsmiddel nog niet gevonden. „De Japanse duizendknoop uitbannen is een gepasseerd station. We zullen ermee moeten leren leven. Dat betekent per geval bekijken wat wijsheid is, een hele klus."