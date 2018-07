Duizendknoop zit Skaeve Huse in Deventer dwars

De bouw ervan had eigenlijk al moeten beginnen. Vier zogeheten Skaeve Huse, huizen bedoeld voor mensen die overlast veroorzaken in woonwijken. Ze zouden verrijzen aan de Storminkstraat in Deventer. Maar de bijzondere huizen staan er voorlopig nog niet. Het is een woekerplant die roet in het eten gooit: de Japanse duizendknoop, de moeder aller onkruid.

Problematiek

Skaeve Huse (spreek uit: skeeve hoeze) zijn eenvoudige woningen van maximaal vijftig vierkante meter groot. De huizen zijn bedoeld voor alleenstaande mensen met psychosociale problematiek. Deventer nam eind 2016 het besluit om vier van deze bijzondere huizen te bouwen. Na een locatieonderzoek - in totaal 23 locaties zijn bekeken - werd gekozen voor een braakliggend terrein achter het politiebureau, aan de Storminkstraat.

Wie daar nu een kijkje neemt, zal vooral veel onkruid zien. En dan met name van één plantensoort, de Japanse duizendknoop. Overal rond en op het terrein is de invasieve exoot te vinden. Op het oog is het een onschuldige plant, met frisgroen blad. Maar tegelijk is het een nietsontziend onkruid dat al het andere groen verdringt en veel schade kan veroorzaken, vanwege de wortels. Die zijn zo sterk, dat ze dwars door alles heen groeien.

Volledig scherm De locatie aan de Storminkstraat in Deventer, vlakbij het politiebureau, waar de Skaeve Huse moeten komen. Er groeit veel Japanse duizendknoop. © Judah Bolink

Wortelresten

De Japanse duizendknoop is vanwege diezelfde wortels niet gewenst op bouwlocaties. Michael Haase, woordvoerder van Woonbedrijf Ieder1, zegt dat de aanwezigheid van de plant 'om aandacht' vraagt. Het woonbedrijf heeft de verantwoordelijkheid gekregen voor de Skaeve Huse. „De plant moet worden verwijderd, inclusief grond in verband met wortelresten", zegt hij.

Quote De plant moet worden verwijderd, inclusief grond in verband met wortelres­ten Michael Haase Hoe de Japanse duizendknoop van het terrein gaat verdwijnen, is de vraag. Alle grond afgraven plus afvoeren, lijkt de beste optie. Want: elk klein restje groen kan weer uitgroeien tot een volwaardige plant. Maar dat is in dit geval veel werk, en kost dus veel geld. Liefst 250.000 euro, zegt Maarten-Jan Stuurman, voorlichter van de gemeente Deventer. „Er moet nog een afweging worden gemaakt. Ook omdat dit type woningen geen reguliere fundering kent."

Alternatief?

De gemeente Deventer heeft al eens eerder grond later afgraven vanwege de Japanse duizendknoop. Dat gebeurde vorig jaar in Schalkhaar. Toen kostte dit 50.000 euro. Terugvallen op een andere, alternatieve locatie is niet aan de orde, zegt Haase van Ieder1. „De Storminkstraat is nog steeds de plek voor de Skaeve Huse."