Duo in Deventer van mobiel beroofd tijdens spelen Pokémon Go

Een man en een jongen zijn afgelopen nacht rond 03.00 uur beroofd van hun telefoon in Deventer, terwijl ze het Pokémon Go spel speelden. De politie is een onderzoek gestart naar de straatroof op de Dreef.

De dader rende na de beroving in de omgeving van winkelcentrum Borgele weg in de richting van de Groenewold en stapte daar als bijrijder in een klein model donkerkleurige auto, meldt de politie maandagmorgen. De mannelijke dader droeg een joggingbroek en een grijs vest en had een rode cap op. Hij is ongeveer 20 jaar oud.

Virutele Pokémon

Pokémon Go is een spel op de mobiel, waarbij met gps animaties worden geprojecteerd op beelden van de camera van de smartphone. In het spel moeten spelers virtuele Pokémon zoeken, ze vangen en daarna trainen. De virtuele Pokémon kunnen gevonden worden op plekken in de ‘echte wereld’.

Onduidelijk is nog of de beroving was vanwege dat spel. Feit is dat er wel vaker rovers zijn rondom Pokémon. Zo heeft de politie eind vorige maand een 29-jarige man uit Almere aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de diefstal van een serie waardevolle Pokémonkaarten, in Kampen. Het was in totaal de derde arrestatie die werd verricht in die zaak.

Getuigen

De politie in Deventer is na de straatroof een onderzoek gestart en vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben wat in verband kan worden gebracht met de beroving zich te melden.