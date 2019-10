Duo uit Deventer leert Oegandese boeren oesterzwammen kweken op vruchtvlees koffiebes

Michel Brans en Ruud Boon uit Deventer hoeven de boeren in Oeganda heus niet te leren hoe zij koffiebonen moeten telen. Wel gaan ze vanaf vandaag de boeren in het Afrikaanse land in een demonstratie-kwekerij laten zien hoe zij op het vruchtvlees van de koffiebes oesterzwammen kunnen kweken.

In eigen stad kweekt Brans sinds een aantal jaren oesterzwammen op koffiedik en maakt hij er vervolgens onder meer bitterballen van. Ruud Boon is de drijvende kracht achter Deventer Koffie. Dit bedrijf importeert koffie uit Oeganda en brandt en verpakt het vervolgens in Deventer. Gezamenlijk zetten ze nu de schouders onder het oesterzwammenproject in de buurt van de stad Masaka.

Rotten

De truc is dat de teelt van de paddenstoelen in dit geval gebeurt op het vruchtvlees van de koffiebes. ,,Dit is normaal gesproken een afvalproduct. Het is niet geschikt voor veevoer en ligt nu weg te rotten, waardoor de bodem verzuurt", vertelt Brans. ,,We weten dat het kweken van oesterzwammen op deze manier werkt. Het gebeurt ook al op kleine schaal, maar de kennis is versplinterd", weet de Deventer kweker. ,,Die kennis willen wij bundelen en verspreiden.” Nog een voordeel: ,,Het lijkt erop dat het restant van de oesterzwammenkwekerij wel gebruikt kan worden als veevoer, omdat de tannines en de cafeïne zijn afgebroken door de schimmels.”

Alternatief voor vlees

Het doel is om de komende drie weken een demonstratie-kwekerij op te zetten en vervolgens potentiële ondernemers op te leiden. ,,We streven ernaar om het komende half jaar tien startende ondernemingen op te zetten in Oeganda.” Uiteindelijk wordt de kwekerij overgedragen aan de lokale bevolking. Brans heeft veel vertrouwen in het project. ,,Oeganda heeft veertig miljoen inwoners die allemaal moeten eten. Vlees staat hoog in het vaandel, maar de oesterzwam is een alternatief. Er worden nu al paddenstoelen gegeten in Oeganda, dus er is markt voor.”