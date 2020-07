Duo uit Deventer ontvoert jongen (16) en laat hem halfnaakt achter: blijkt verkeerde persoon te zijn

Hoger beroep haalt niets uit, vuurwerk­boe­te GA Eagles blijft staan: ‘Heb hier wel moeite mee’

12:25 Go Ahead Eagles is geagiteerd. De Deventer profclub moet in de buidel voor het afgestoken vuurwerk in de uitwedstrijd tegen De Graafschap op 1 december vorig jaar. Het hoger beroep dat twee weken geleden diende in Zeist leverde niets op.