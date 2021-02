Dutchess of the Sea naderen einde van Atlantische oversteek, familie staat klaar op Antigua

Krijgen we echt sneeuw en gaan we schaatsen? Weerman Mark: ‘Het staat 2-1 voor zachtere weer’

2 februari Krijgen we centimeters sneeuw? Vriesdagen? Kunnen we de sleetjes van zolder en de schaatsen uit het vet halen? Als je de verschillende weermodellen moet geloven gaat het nu over tientallen centimeters sneeuw aanstaande zondag en volgende week 4 tot 5 graden vorst overdag. Weerman Mark Wolvenne tempert het enthousiasme: ,,Het staat 2-1 voor het zachtere weer.”