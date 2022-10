Duur nieuwe vergunning voor deelvoertuigen in Deventer ingeperkt: ‘Een experimentele fase’

Politie gaat met hoogwerker bij woning Rob Dekay naar binnen in Deventer na klachten: ‘Niet zo smart’

De politie is in de nacht van zondag op maandag opgeroepen vanwege een melding van geluidsoverlast in de woning van muzikant Rob Dekay in Deventer. Eenmaal ter plaatse deden de agenten een opvallende ontdekking: de muziek stond inderdaad aan, maar verder was er niemand thuis.

11 oktober