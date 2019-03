Duur ritje voor snorfietster in Schalkhaar: drie overtredingen achter elkaar

Volgens het verkeersteam van de politie Oost-Nederland viel de vrouw op door de snelheid waarmee zij over de weg reed. Waar je 25 kilometer per uur mag, besloot zij 42 te rijden. De politie haalde haar van de weg en voor de snelheidsovertreding kreeg zij een proces-verbaal.

Boete

De vrouw kon daarna niet meteen haar weg vervolgen, want tijdens het gesprek met de politie werden nog twee overtredingen geconstateerd. De vrouw bleek namelijk niet in het bezit van een rijbewijs en zij had ook nog een boete openstaan van bijna vierhonderd euro.