Duurzaamste nieuwbouwhuis van Nederland staat in Harfsen

video Oost-Nederland werkt aan 50 nieuwe zonnepar­ken: Invasie van de ‘energie­cow­boys’

10:30 Oost-Nederland staat aan de vooravond van een explosieve groei van het aantal zonneparken. In hun zoektocht naar geschikte landbouwgronden storten projectontwikkelaars zich op het Oosten. In deze regio liggen vijftig concrete plannen klaar. Het landschap verandert er de komende jaren drastisch door. Omwonenden staan vaak met lege handen. ,,Als burgers zijn we vogelvrij, overgeleverd aan de grillen van energiecowboys.”