Duurzame barbecue in Deventer afgeblazen: ecologische voetafdruk is te groot

Nu ook blauwalg geconsta­teerd in Deventer Havenge­bied

14:16 In het water van het havengebied van Deventer is blauwalg geconstateerd. Die concentreert zich met name in de eerste en tweede havenarm. Daarvoor waarschuwt het waterschap. Eerder deze zomer werd in een nevengeul van de IJssel bij de Spoorbrug ook al blauwalg aangetroffen.