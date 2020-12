Dylan (26) uit Deventer start crowdfundingsactie voor nieuwe wagen: ‘Help, mijn auto is ontploft!’

video Big Brown Data: wat rioolwater ons kan vertellen over corona (en andere ellende)

13:11 Testen van rioolwater op Schiphol maakten al in februari duidelijk dat corona in Nederland was. Sindsdien is het rioolwater een belangrijke bron van informatie om te voorzien in de schreeuwende behoefte aan data over de verspreiding van het virus. ,,We lopen twee dagen tot twee weken vooruit op de teststraten.’’