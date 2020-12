Dylan uit Deventer houdt hoofd koel als hij in zijn brandende auto door Apeldoorn rijdt, ‘kon geen plekje vinden!’

VIDEO Nieuwelin­gen geven GA Eagles smoel en lanceren Deventer ploeg naar achtste finale in beker

0:19 De weg naar de finale mag met drie wedstrijden nog lang zijn, Go Ahead Eagles heeft gisteravond in het lege Cambuur-stadion voor een aardige stunt gezorgd in de KNVB-beker. Met de meer dan terechte 1-2 winst op Cambuur toonde GA Eagles aan dat het meer is dan de saai pruttelende breimachine van de afgelopen weken.