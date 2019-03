Earth Hour in Deventer en Zutphen: krachtig signaal of twijfelachtig?

Het licht rond de Bergkerk, de Lebuineskerk en de Waag in Deventer dooft zaterdagavond om 20.30 uur. Een symbolische daad van de gemeente. ,,Duurzaamheid is één van onze prioriteiten dus wij doen als Deventer daar graag aan mee’’, zegt wethouder Carlo Verhaar. In Zutphen gaat de verlichting van de Wijnhuistoren uit. ,,Als gemeente vinden we het belangrijk om te laten zien dat we ons zorgen maken om de toekomst van onze planeet, en daarom doen we mee’’, zegt gemeentewoordvoerder Anniek Neve van Zutphen.