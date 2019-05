‘Echte narigheid op snelweg A1 moet nog komen’

Zou het dan zo’n ochtend worden die we ons tientallen jaren later nog herinneren? Met overal dichtslibbende provinciale wegen en een stad waar het verkeer zich slechts stapvoets doorheen kan wurmen. Automobilisten die uren vertraging op hun plek van bestemming arriveren door de werkzaamheden op de autosnelweg bij Deventer. Passagiers die elkaar bijkans de auto uit vechten omdat de voortgang van de reis maar niet wil vlotten. Met dit horrorscenario in het achterhoofd rij ik om iets na zeven uur de stad uit om me in de verkeerstroom te vervoegen op de A1 richting Hengelo.

In de verte – als ik de Zutphenseweg uitrij richting snelweg- ontwaar ik de viaduct over de A1. Tot mijn toch wel ietwat geringe verbazing zie ik in zowel westelijke als oostelijke richting alleen maar auto’s die in een rap tempo zich weten te verplaatsen. Alsof er geen wegversmalling aan de orde is. Maar goed, de versmalling speelt zich ook af op het traject Bathmen- Deventer-Oost, een stukje oostelijker, dus wie weet dringt de narigheid zich over een aantal minuten zich alsnog aan mij op. Zonder problemen kan ik invoegen op de A1 oostwaarts. Na een paar minuten rij ik al ter hoogte van Deventer-Oost. Aan de linkerzijde – ook wel de noordelijke kant van de A1 genoemd- zie ik dat de weg inderdaad versmald is. Maar het verkeer kan – weliswaar in een iets lager tempo, want er is een maximumsnelheid van 90km aan de orde- gewoon doorrijden.

Bij de afslag Bathmen neem ik de afslag. Voordat ik de A1 terug neem en dus ook zelf daadwerkelijk met de wegversmalling te maken krijg, draai ik nog de carpoolplaats op. Een mevrouw staat te wachten op haar carpoolmaatje. Of ze zich voorbereid heeft op een verkeersinfarct deze ochtend, wil ik wel eens weten. Veel zin in een gesprek heeft ze niet, de maandagochtendblues lijkt haar nog in de greep te hebben. Ze werpt elke suggestie van verkeerschaos en filerijden verre van zich. Ze wist wel dat er vanaf deze maandagochtend een wegversmalling is, maar verwacht daar weinig hinder van te ondervinden. ,,Nu kun je toch nog gewoon doorrijden’’, klinkt het met opperste verbazing in haar stem. ,,De komende jaren zal het op sommige plekken veel erger worden. De echte narigheid moet nog komen. Ik maak me er nog niet druk om’’, zegt ze koeltjes.

Voordat ik de ‘wegvermalling’ in duik zie ik dat dit weggedeelte ook nog steeds niet doorgedrongen is tot de filetop van deze maandagochtend de dertiende. Op de app van Rijkswaterstaat staat een vermelding van oponthoud van minder dan tien minuten. Heel even lijkt het erop dat de verkeersstroom dan toch even tot stilstand komt, ergens tussen Bathmen en Deventer-Oost, maar na een paar tellen stapvoets rijden, kan het gas er al weer op. Extra positieve bijkomstigheid: geen regen, want die zorgt ook snel tot verkeersleed. Van collega’s hoor ik dat een beoogde sluiproute – Laren-Harfsen-Epse- vandaag ook niet drukker dan anders bereden wordt. Aan een noodrantsoen meenemen in de auto heb ik in alle vroegte geen moment gedacht. Gelukkig is me dat vandaag niet opgebroken.

