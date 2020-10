Edwin van der Wolf maakte een site over 394 helden van ‘zijn’ Canadian Scottish Regiment

,,Elke zondag moest mijn opa vertellen hoe ze zijn wijk hebben bevrijd. Dat was in Voorstad Deventer. Mijn grootouders woonden op de hoek van de Schoutenweg en van Suchtelenstraat en keken uit op het Geertruiden-ziekenhuis. Daar had mijn opa de Canadezen over het hek zien klimmen. En hij had Canadezen in huis. Die sliepen boven in de nok. Ondertussen raasden de bommenwerpers boven Nederland richting Duitsland. Maar die jongens waren helemaal munt, ze merkten er niks van. Dat verbaasde mijn opa, dat ze zo moe waren. Mijn familie zei dan elke keer weer ‘ja nu weten we het wel’. Maar die verhalen over de bevrijders, die intrigeerden mij juist enorm.’’