Een 4 mei, zo stil als Deventer nog nooit beleefde

Afhaalmaal­tij­den van sterrenkok in Holten razend populair (en ja, ook kaviaar staat op het menu)

30 april Restaurant dicht, scholen dicht en ook nog eens de kinderen thuis? Ja maar dat gaan we niet doen, is de eerste reactie van sterrenkok Erik de Mönnink. ,,Dan zit ik thuis en kan ik twee keer per dag de iPad opladen van mijn kinderen.’’ Vanaf quarantainedag één bedenkt hij een menu en staat hij gewoon achter het fornuis.